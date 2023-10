Eleição para conselheiro tutelar acontece hoje em Manaus

Após o encerramento da votação, o resultado será apurado no Parque Municipal do Idoso, por parte da Semasc, CMDCA e MPE.

Ao todo, 121 candidatos concorrem a 50 vagas para conselheiros tutelares titulares. Manaus conta com dez conselhos tutelares distribuídos em todas as zonas da cidade.

Manaus/AM - A população escolhe neste domingo (1), os novos membros do Conselho Tutelar de Manaus. O pleito visa preencher as vagas dos conselheiros que atuarão no quadriênio 2024-2027.

