Desbarrancamento de terra engole casas e mata moradores no Amazonas

A Prefeitura de Beruri também afirma que as causas do desbarrancamento ainda são desconhecidas, mas que técnicos já estão trabalhando para identificá-las e para criar mecanismos a fim de impedir que a tragédia se repita.

De acordo com os moradores, a terra começou a ceder por volta das 17h e arrastou ruas e imóveis para dentro do rio. Muitas famílias tiveram que deixar suas casas às pressas, mas algumas pessoas não conseguiram e desapareceram no desbarrancamento.

Manaus/AM - Um deslizamento de barranco engoliu casas, igrejas e comércios e deixou mortos nesse sábado (30), na Comunidade Arumã, nas proximidades do município de Beruri, interior do Amazonas.

