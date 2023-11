Edital para 200 vagas de guarda municipal será lançado nesta segunda em Manaus

No concurso Prefeitura de Manaus serão oferecidas 200 vagas para a carreira. Para concorrer é necessário possuir formação de ensino médio, com remuneração inicial de aproximadamente de R$ 3 mil.

O certame já conta com contrato assinado com a banca organizadora desde o último dia 16. A escolhida é o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).

Manaus/AM - Será lançado nesta segunda-feira (27) o edital do novo concurso Prefeitura de Manaus para a carreira de guarda municipal. A confirmação foi feita na última sexta-feira (24), com a publicação, no diário oficial, do aviso de edital.

