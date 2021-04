DPE-AM divulga estágio para pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo

Manaus/AM - A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM), lançou na terça-feira (20), mais um edital para processo seletivo de estágio pata destinado a pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA).

O processo seletivo é destinado ao preenchimento de quatro vagas de estágio para nível superior, em unidades da DPE-AM previamente selecionadas após processo de capacitação.

A bolsa de estágio é no valor de R$ 946,20 e terá duração de seis meses, podendo ser prorrogado até o limite de 12 meses. O edital está disponível no Diário Oficial Eletrônico (DOE) da Defensoria. O objetivo é proporcionar a inclusão, a máxima autonomia e a acessibilidade

Poderão concorrer às vagas de estágio os estudantes que estiverem cursando a partir do 2º ano de qualquer curso superior.

Inscrições – As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por meio da Escola Superior da Defensoria Pública (Esudpam), pelo e-mail [email protected], até o dia 30 de abril. Para realizar a inscrição, o candidato deverá encaminhar para o e-mail, um documento pessoal com foto, curriculum vitae e laudo médico, atestando estar na condição de pessoa com deficiência (transtorno do espectro do autismo), todos digitalizados.

Processo de seleção – A seleção dos candidatos será feita pela Esudpam e por equipe multiprofissional, em um processo de duas etapas. Na primeira, será realizada a pré-seleção e análise de currículo. Serão levadas em consideração, primeiramente, as potencialidades dos candidatos, seguida de análise do currículo, bem como será avaliado o tempo de experiência e compatibilidade com as atividades da Defensoria. No caso de não haver inscritos com esta experiência, será considerado o tempo de experiência em projetos de extensão e/ou pesquisa da respectiva faculdade, bem como as especificidades da atividade a ser exercida pelo estagiário. Na segunda etapa, será realizada uma entrevista.

Os candidatos pré-selecionados serão convocados, eles e seus pais ou responsáveis, de forma virtual pelo googlemeet, com datas pré-agendadas para o período de 5 a 7 de maio de 2021, conforme edital de convocação a ser publicado após o fim do prazo de inscrições.