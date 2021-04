Criança é atropelada quando brincava na rua em Manaus

O condutor prestou socorro e foi junto com à família para um hospital na Zona Leste, no entanto, o estado de saúde não foi divulgado.

Segundo informações da Polícia Militar, o motorista do carro que cometeu o acidente não teria visto quando a criança correu na via, e mesmo freando bruscamente, acabou atropelando.

Manaus/AM - Uma criança foi atropelada na tarde deste sábado (24), quando brincava na rua DR. Marcelo, no bairro do Zumbi, na Zona Leste de Manaus.

