Dona de hotel para animais é flagrada arremessando cães por cima de muro em Manaus

A moradora que registrou o fato se disponibilizou para ficar com os animais e o Poder Judiciário deve analisar o possibilidade de fechamento do hotel para animais de propriedade da acusada.

“As câmeras de segurança da vizinhança registraram o momento em que os animais foram arremessados, na segunda-feira (27), e uma moradora disponibilizou as filmagens ao buscar à delegacia para registrar a denúncia, no dia seguinte”, contou.

De acordo com a delegada Juliana Viga, a mulher de 31 anos teria sido flagrada por câmeras no momento em que jogou os animais.

Manaus/AM - A dona de um hotel para animais, que não teve a identidade divulgada pela polícia, foi indiciada nessa terça-feira (28), por arremessar os próprios cães de estimação por cima do muro de casa no conjunto Shangrilá, no bairro Parque 10 de Novembro, zona centro-sul.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.