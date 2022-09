Domingo também será de calor em Manaus, mas parte do estado tem risco de chuvas intensas

Manaus/AM - O calor sentido neste sábado (24) em Manaus, com os termômetros marcando 36 graus e sensação térmica de quase 40 graus, deve ser o mesmo neste domingo (25), conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A previsão indica que a temperatura máxima também será de 36 graus e a mínima de 25 ao longo de todo dia, com possibilidade do sol ficar encoberto por muitas nuvens.

Apesar do calorão na capital, parte do Amazonas está em alerta neste final de semana, com risco de enfrentar chuvas intensas. O Inmet emitiu alerta de perigo na região que cobre os municípios de Amaturá, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Boca do Acre, Eirunepé, Envira, Guajará, Ipixuna, Itamarati, Japurá, Jutaí, Pauini, Santo Antônio do Içá, São Paulo de Olivença, Tabatinga, Tapauá e Tonantins.