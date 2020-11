Domingo de eleição tem chuva constante e pontos de engarrafamento em Manaus

Manaus/AM - Neste domingo de segundo turno de eleições municipais foram registrados pontos de congestionamento e incidentes em algumas vias da cidade. A chuva constante, que começou pela manhã, também vem marcando o dia.

De acordo com o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) de Manaus, por volta de 12h50, a rua A, em frente ao condomínio Miami Beach, do Parque Dez, ficou com retenção de veículos devido a um ônibus em pane mecânica. Agentes de trânsito estiveram no local e alertaram que os motoristas evitem o trecho.



Por volta das 13h05, a avenida Max Teixeira também registrou um congestionamento em ambos os sentidos, mais precisamente em frente ao CMPM II, da Cidade Nova, zona Norte. Agentes também monitoram o local.

Na Ponte do Rio Negro, um incêndio causado em um carro, com pequenas explosões, assustou motoristas que passavam pelo local. Confira detalhes.

Outros pontos da cidade apresentaram boa fluidez no tráfego, como por exemplo a avenida Djalma Batista, por volta de 13h25.

No bairro Coroado, zona Leste, uma árvore caída na via obstruiu as duas faixas logo cedo da manhã. Uma equipe da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) retirou a árvore por volta das 10h35.