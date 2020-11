Árvore tomba no meio de avenida e compromete trânsito em Manaus

Manaus/AM - Parte de uma árvore tombou na manhã de hoje (29, em um trecho da avenida Beira Rio, principal via do bairro Coroado.

Agentes de trânsito estão no local auxiliando motoristas e aguardam a remoção. Motoristas devem redobrar a atenção no trecho, uma vez que o galho gigante ocupa as duas faixas quase que por completo.

A avenida dá acesso a várias escolas que receber eleitores durante todo o domingo para o 2º turno das eleições.