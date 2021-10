Divulgada lista de OSCs selecionadas para cursos profissionalizantes em Manaus

Manaus/AM - A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), divulga o resultado preliminar de seleção de Organizações da Sociedade Civil (OSCs), para execução de atividades do projeto “Qualificar é o caminho certo para empregar e empreender”. O resultado foi publicado na edição nº 5.203, do Diário Oficial do Município (DOM), da última quinta-feira, 14.

O projeto tem como objetivo a oferta de cursos de qualificação profissional, destinados a jovens de 16 a 29 anos que buscam o primeiro emprego ou iniciação profissional por meio do programa Jovem Aprendiz, bem como aos trabalhadores que buscam reinserção no mercado de trabalho ou mudança de área profissional, e a oferta de qualificação empreendedora para os empreendedores e aos em potencial, que tenham interesse em abrir, gerir e manter seu próprio negócio

As Organizações da Sociedade Civil têm o prazo de cinco dias úteis (do dia 15 a 21/10) para apresentação de recursos, contados da publicação do resultado no DOM.

Os recursos deverão ser dirigidos e entregues à Comissão de Seleção, no protocolo da sede da Semtepi, localizada na rua Rio Jamary, 77, conjunto Vieiralves, bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul, no horário de 8h às 14h.