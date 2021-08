Disque Saúde ficará indisponível nesta quinta, alerta Semsa

O Disque Saúde é um canal de comunicação da Semsa que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h, por meio do qual a população pode obter informações sobre os serviços de saúde da rede municipal e denunciar locais que possam conter focos do Aedes aegypti.

Manaus/AM - A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), informou que o atendimento pelo Disque Saúde (0800 280 8 280) ficará indisponível na tarde desta quinta-feira (12) por motivo de sanitização do local do serviço.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.