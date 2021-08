Aplicativo ‘Lady Driver’ será apresentado nesta quarta em Manaus

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), realiza, nesta quarta-feira (11) às 15h, uma transmissão ao vivo pela página do Instagram da secretaria, para apresentar o aplicativo Lady Driver, que terá seu lançamento sediado no Casarão da Inovação Cassina, no Centro Histórico de Manaus.

Com o lema “inspirado por mulheres para mulheres”, a plataforma foi implantada no Brasil em 2017 e, atualmente, está instalada em sete capitais do país, chegando agora a Manaus. O objetivo da plataforma de mobilidade, feita exclusivamente por mulheres, é dar a oportunidade para aquelas que possuem o perfil empreendedor, beneficiando tanto as condutoras, que podem ganhar dinheiro dirigindo com segurança, quanto as passageiras, que finalmente terão um transporte no qual podem confiar.

O perfil das motoristas varia de estudantes a senhoras aposentadas, que precisam complementar renda e não encontram oportunidades no mercado.

A live contará com a participação da CEO & Fundadora da startup Lady Driver, Gabryella Correa, que vai abordar sobre os detalhes de como esse projeto nasceu para ajudar a gerar renda e empregar mulheres, que conciliam trabalhos domésticos, família, maternidade, vida profissional e ainda lidam com pontos fundamentais, como falta de dinheiro, futuro incerto, assédio e o aumento da violência doméstica.