Dia Mundial do Livro será celebrado com sarau em Museu de Manaus

Manaus/A - A Prefeitura de Manaus vai celebrar com um sarau lítero-musical, o Dia Mundial do Livro, neste sábado (23), às 9h, no Museu da Cidade de Manaus (Muma), na praça Dom Pedro II, centro histórico, tendo como homenageado o escritor português José Saramago, no ano do seu centenário. A realização é do Conselho Municipal de Cultura (Concultura) e Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

Na programação terá um seminário com os escritores e poetas, Zemaria Pinto e Tenório Telles, também presidente do Concultura. Eles vão palestrar sobre o autor homenageado, Saramago, e sobre os escritores Miguel de Cervantes e William Shakespeare.

Em outro momento, o grupo de teatro da UEA vai dramatizar uma esquete sobre "O Conto da Ilha Desconhecida", de José Saramago. Na sequência, o professor e diretor teatral John Weiner vai palestrar sobre a obra e o autor.