Dia dos Pais: cemitérios passam por limpeza em Manaus

Para as datas de atendimento diferenciado, o reforço já foi iniciado na limpeza. A Prefeitura de Manaus deverá usar estrutura semelhante à instalada no Dia das Mães, com o apoio de diversas outras pastas, e seguindo todos os protocolos de segurança em combate à pandemia da Covid-19.

Os dez cemitérios públicos de Manaus deverão funcionar, de forma excepcional, no fim de semana do Dia dos Pais. Neste sábado (24), os locais passaram por ações de limpeza e manutenção.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.