Bairro de Manaus recebe ações de saúde com exames e teste para HIV

Manaus/AM - Moradores da comunidade Lagoa Verde, na Zona Sul, tiveram acesso, na manhã deste sábado (24), a serviços de saúde promovidos pela Unidade de Saúde Familiar (USF) Almir Pedreira, da Prefeitura de Manaus. As atividades na UBS, localizada na rua Nove de Maio, naquele bairro, tiveram início às 8h e se estenderam até as 14h.

A programação, coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), incluiu consulta médica, coleta de material para exame preventivo, de pele e de escarro, exame para identificação de risco cardiovascular com avaliação do índice tornozelo-braquial com doppler, avaliação de mama, teste rápido de HIV, hepatites e sífilis, assim como cadastro de pacientes com hipertensão e diabetes.

Também foram oferecidas avaliação e orientação com cirurgiã-dentista; orientação social com informações sobre acesso ao Bolsa Família, ao programa Leite do Meu Filho, licença-maternidade, entrega do Cartão do Idoso e serviços de auriculoterapia.