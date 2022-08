Dia do Lixo Zero: igarapé do Gigante recebe ação de limpeza em Manaus

Manaus/AM - A Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) realiza uma série de ações em comemoração ao “Dia do Lixo Zero”, celebrado neste sábado (20). Em alusão à data, que tem como objetivo conscientizar as pessoas em relação ao consumo e à responsabilidade pelos resíduos gerados na cidade, a Semulsp realizou, nesta sexta-feira (19), uma grande ação de limpeza no igarapé do Gigante, um dos braços do rio da bacia do Tarumã, na zona Oeste.

Para o local, foram deslocadas balsas, redes de contenção e equipes especializadas em limpeza de igarapés, além dos “Garis da Alegria” e servidores da Educação Ambiental, que orientaram moradores sobre o descarte correto dos resíduos.

Outras atividades

Seguindo a programação em comemoração ao “Dia do Lixo Zero”, a Semulsp realiza, neste sábado (20), a partir das 9h, uma carreata pelas principais ruas da cidade, levando conscientização ambiental e alertando a população sobre a poluição nos rios e igarapés de Manaus.

A carreata seguirá até o parque do Mindu, no bairro Parque 10 de Novembro, onde será reativado um Ponto de Entrega Voluntária (PEV) e inaugurado um coletor de garrafas PET no espaço. Os eventos contam com o apoio do Instituto Lixo Zero.