Dia da Mulher tem oficina de maquiagem e vagas de emprego em Manaus; confira

Manaus/AM - Em homenagem ao ‘Dia Internacional da Mulher’, a Prefeitura de Manaus promove nesta sexta-feira (10) uma ação voltada para o público feminino com oficina de maquiagem, shows e vagas de emprego. A ação ocorrerá no shopping Via Norte, zona Norte.

No local, serão ofertadas vagas de emprego para mulheres da zona Norte; a palestra ‘Como se comportar numa entrevista de emprego’; a exposição ‘Colcha de Retalhos’; Serviços de Saúde da Mulher; Oficina de Automaquiagem; Roda de conversa com o tema “Mulheres da Zona Norte na Música & Arte Manauara”; e apresentações artísticas com mulheres da cena manauara.

Programação

9h - Início da Ação, com atendimento do Sine Manaus (vagas para mulheres da Zona Norte)

Obs: distribuição de senhas até 12h

9h às 12h - Equipe da Semsa - atendimento especial à mulher

9h às 17h - Ônibus da Mulher da Semasc e exposição Colcha de Retalhos

10h - Palestra do Sine Manaus com o tema: ‘Como se comportar numa entrevista de emprego’

10h às 12h - Oficina de automaquiagem (Semtepi)

12h – Show de Eliza Lemos

14h – DJ Pammy

16h – Roda de conversa com o tema “Mulheres da Zona Norte na Música & Arte Manauara”

17h30 – Lary Go & Strela e convidadas

18h20 – Anna Suav & Karen Francis

19h – Anne Queiroz

20h – Samara Show