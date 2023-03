Desafios atuais para profissionais de Serviço Social é tema de acolhida na Ufam

Com o tema “Serviço Social, Politica Social e os desafios contemporâneos”, na última segunda-feira, ocorreu no Auditório Rio Solimões do Instituto de Filosofia, Ciências Humanas e Sociais (IFCHS) da Universidade Federal do Amazonas a aula inaugural do mestrado do Programa de Pós-graduação em Serviço Social e Sustentabilidade na Amazônia (PPGSS), ministrada pelo professor doutor Valter Martins da Universidade Federal Fluminense do Rio de Janeiro. A acolhida aconteceu na segunda-feira (06/03) e terça-feira (07/03) para os discentes calouros e veteranos com uma programação recheada de atividades como: lançamento de livros, dinâmicas e mostra científica.

Martins destacou as transformações da política social e as implicações para o assistente social no cenário atual. “O Serviço Social brasileiro tem se deparado com um conjunto de desafios, tanto no deciframento da realidade, como, também, na formulação de respostas à onda de redução, seletividade e mercantilização imposta às políticas sociais”.

De acordo com a coordenadora do PPGSS, Profª Drª Roberta Ferreira Coelho de Andrade, a expectativa da gestão do PPGSS é formar profissionais críticos e capazes de fazer valer os direitos da população. "A chegada de novos discentes é sempre motivo de muita alegria, à medida que a universidade pública é um patrimônio da sociedade brasileira, fruto de muitas lutas. Por isso, nosso compromisso é formar profissionais críticos, comprometidos com a realidade amazônica e capazes de fazer valer os direitos da população".

A diretora técnica-científica, Marcia Irene Andrade Mavignier, ressaltou o compromisso da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) FAPEAM em promover o apoio aos programas de pós-graduação para incentivar os pesquisadores do Amazonas. "A FAPEAM está em permanente diálogos com as instituições para incentivar os pesquisadores locais e os pesquisadores do PPGSS tem mostrado resultados bastante significativos em questão de fazer ciência na Amazônia".

Participaram também da aula inaugural a Diretora do Departamento de Acompanhamento e Avaliacao da pós-graduação (DAV) da UFAM e o professor doutor e o diretor da Editora da UFAM (EDUA), Sérgio Freire.

Durante a acolhida aconteceu o lançamento dos livros: a 5ª Coletânea do PPGSS intitulada “Questão Social e Serviço Social na Amazônia”; Direitos, Trabalho e Gestão Social: elos indissociáveis para a proteção social brasileira; Serviço Social, formação profissional e políticas sociais; Ações afirmativas de cidadania na Amazônia: interações e complexidades; Vozes femininas na Amazônia: Ecofeminismo, trabalho, educação e violência doméstica; Violência no parto: uma sangria de gênero e um grito por justiça social e Travessias do Controle Social no Amazonas: nas trilhas do conselho estadual e municipal de saúde em Manaus.