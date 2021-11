Dezembro vermelho: Campanha vai ofertar testes rápidos de HIV/Aids em Manaus

Manaus/AM- Durante a abertura do "Dezembro Vermelho", que é uma campanha alusiva ao Dia Mundial de Luta contra Aids, a Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD), vai realizar nesta quarta-feira (1º), uma programação que inclui oferta de testes rápidos, tanto na Fundação como na Central de Medicamento do Amazonas (CEMA).



A programação também conta com duas lives sobre a transmissão vertical e para tirar dúvidas, além da distribuição de preservativos masculinos e femininos. A ação de testagem vai acontecer do ambulatório da FMT-HVD, das 09h às 14h e os interessados devem apresentar apenas um documento oficial de identificação.



Já no dia 3 de dezembro, será transmitida uma live pelo canal de Youtube da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), com as médicas Aline Alencar, Renata Spener e Vanine Fragoso. Além de explicar um pouco sobre a infecção, a live estará aberta para perguntas sobre a doença e os tratamentos.



De 2010 a 2020 foram notificados no Sinan, no estado do Amazonas, 9.879 casos de infecção pelo HIV, sendo 75,4% do sexo masculino e 24,6% do sexo feminino. A maioria dos casos encontra-se nas faixas etárias de 20 a 34 anos.