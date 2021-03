Detentos recebem treinamento de primeiros socorros em presídio de Manaus

Manaus/AM - Os detentos do regime fechado do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), localizado na BR-174, participaram nesta quarta-feira (10) de um treinamento de primeiros socorros. O objetivo é preparar cerca de 100 apenados, divididos em grupos com 25 integrantes cada, para atuar, caso precise, na primeira abordagem de vítimas de trauma ou mal súbito, realizando os primeiros cuidados por meio do atendimento pré-hospitalar e suporte básico de vida. Durante o encontro, os internos irão aprender as técnicas e os procedimentos necessários para as primeiras ações de socorro à vítima de queimaduras, fraturas e ferimentos causados por objetos perfurantes, bem como a realizar RCP (reanimação cardiopulmonar), imobilização, transporte e outros.