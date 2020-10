Detentas se formam em curso de capacitação em presídio de Manaus

Manaus/ AM - As internas da Penitenciária Feminina de Manaus (PFM) receberam nesta quinta-feira (22), os certificados de conclusão do curso de manutenção de condicionadores de ar. O curso é uma inovação nas unidades prisionais femininas e a qualificação teve a parceria com a empresa cogestora RH Multi.

A cerimônia contou com a presença do secretário da pasta, coronel Vinicius Almeida, que, em seu discurso, destacou o trabalho que a Seap vem fazendo sob sua gestão, no processo de reintegração das internas à sociedade por meio do programa de ressocialização “Trabalhando a Liberdade”.

Almeida também parabenizou as participantes do curso e anunciou que a secretaria está trabalhando em novas parcerias para garantir mais atividades de capacitação e ensino para elas. Uma das internas agradeceu a oportunidade oferecida, e ressaltou que o programa pode mudar vidas e dar novas oportunidades.

“Quero agradecer ao coronel Vinícius Almeida por nos conceder a oportunidade de fazer parte do programa Trabalhando a Liberdade, projeto que nos devolveu a esperança de viver dias melhores. É através dele que estamos aprendendo a seguir por caminhos certos e duradouros, é ele também que está nos preparando para voltar para nossos familiares", afirmou.

Para o diretor da unidade, capitão Paulo Sérgio Cordeiro, o curso vai garantir que as internas, assim que saírem do sistema, tenham um espaço maior no mercado de trabalho e possam viver uma nova vida. “Hoje elas finalizam um curso inovador, onde puderam aprender na teoria e na prática como se faz a manutenção de um condicionador de ar. Quando saírem daqui, sairão certificadas e vão poder ser aceitas no mercado de trabalho”, declarou.

Emoção – O ponto alto da cerimônia aconteceu quando familiares entregaram os certificados às reeducandas. Entusiasmada com a ocasião, dona Alzenira* (nome fictício) agradeceu a oportunidade e enfatizou a mudança que o curso fez na vida de sua filha. “Hoje, vejo a mudança das jovens e vejo minha filha totalmente transformada, trabalhando e com certificado. Estou muito feliz, acredito que de hoje pra frente, através desse certificado, desse curso, a minha filha terá novas oportunidades”, disse.

O curso de manutenção de condicionador de ar contou com a participação de 15 internas da PFM. Durante a programação, elas tiveram atividades práticas e teóricas, também puderam colocar em prática seus conhecimentos fazendo a manutenção de condicionadores de ar dentro da unidade.

Capacitação – Atualmente, a PFM está promovendo o curso de Confeitaria. Mais cursos de capacitação serão oferecidos na PFM até dezembro, são eles os de Manutenção Predial, Corte e Escova, Design de Sobrancelhas e de Panificação.