Desesperada, mãe depreda hospital de Manaus ao saber da morte da filha de 1 ano

Nas imagens, a mulher aparece chorando, transtornada, acusando o hospital de negligência e quebrando os vidros das portas da unidade de saúde. Ela afirma que a filha de 1 ano chegou 'bem' ao local e horas depois foi informada sobre o óbito da criança. No relatório do IML consta que a causa da morte da bebê foi 'infecção das vias respiratórias'.

Manaus/AM – Uma mãe depredou o Hospital e Maternidade Chapot Prevost, localizada na estrada do Aleixo, no bairro Colônia Antônio Aleixo, zona Leste, após ser informada da morte da filha de 1 ano e 6 meses. O caso aconteceu na noite desta terça-feira (7) e as imagens viralizaram em grupos de Whatsapp.

