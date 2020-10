Desembargadora Graça Figueiredo lança livro 'Comarcas do Amazonas'

Manaus/AM - A Desembargadora Maria das Graças Pessoa Figueiredo, realiza na próxima quarta-feira (21), o lançamento da 2ª edição do livro “Comarcas do Amazonas”, às 17:00h, pela plataforma online Zoom.

Segundo a Diretoria da Escola Superior da Magistratura do Amazonas, a segunda edição do livro tem o objetivo de atualizar os dados do Poder Judiciário do Amazonas, seus avanços e modificações ocorridos desde o lançamento da 1ª edição em Maio de 2013 e destacar o desenvolvimento tecnológico do TJAM, como ajuda na distribuição da justiça, principalmente nas comarcas dos municípios mais distantes do Estado.

Os interessados em prestigiar o lançamento, pode participar através da plataforma Zoom, com o ID da Reunião: 947 1757 2784 e Senha: 651830 no link https://zoom.us/j/94717572784?pwd=M3ZRRnV1b2ZBc3l0QVpiZHF3eElQUT09 no dia e hora do evento.