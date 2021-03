Deputados do AM derrubam veto e cortes de água e luz seguem proibidos

O governador Wilson Lima encaminhou veto parcial sobre o artigo 2º da Lei aprovada que em seu texto diz: “Ao consumidor que tiver suspendido o fornecimento, fica assegurado o direito de acionar juridicamente a empresa concessionária por perdas e danos, além de ficar desobrigado do pagamento do débito que originou o referido corte”.

O Projeto de Lei (PL) nº 01 de 2021, de autoria do deputado João Luiz (Republicanos), aprovado pela Aleam, proíbe que as concessionárias de serviços públicos de água e energia elétrica realizem o corte do fornecimento de seus serviços, dos estabelecimentos de serviços considerados essenciais, por falta de pagamento, durante situações de extrema gravidade social, incluindo pandemias.

