Delegado da PF no Amazonas comemora operação contra Ricardo Salles

Manaus/AM - O ex-superintendente da Polícia Federal no Amazonas, Alexandre Saraiva, comemorou, nesta quarta-feira (19) a operação da PF que investiga exportação ilegal de madeira.

A operação mira o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Em uma das publicações do seu perfil no Twitter, Saraiva escreveu:

“Salmo 96:12: Regozijem-se os campos e tudo o que neles há! Cantem de alegria todas as árvores da floresta”.

A operação acontece um mês após Alexandre enviar ao STF uma notícia-crime contra Salles e o senador Telmário Mota. No dia seguinte, Saraiva foi afastado do cargo. Para Saraiva, Salles e Telmário tiveram uma parceria com o setor madeireiro "no intento de causar obstáculos à investigação de crimes ambientais e de buscar patrocínio de interesses privados e ilegítimos perante a Administração Pública."