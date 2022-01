Defensoria discutirá ações para reduzir impactos da cheia em Manaus

Manaus/AM - A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) realizará no próximo dia 28 uma audiência pública a fim de discutir ações para reduzir impactos da cheia de 2022, em Manaus. A iniciativa será realizada a partir das 9h, no auditório da sede da DPE-AM, na avenida André Araújo, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul da capital. O evento também será transmitido ao vivo por meio do canal da Defensoria no YouTube (https://youtu.be/mEu7-V-aYq0). Os interessados em participar devem enviar solicitação para o e-mail [email protected] até o dia 24 deste mês. É obrigatório o uso de máscara e apresentação do comprovante de vacinação contra Covid-19. Contudo, qualquer pessoa poderá acompanhar a audiência e fazer questionamentos por meio da transmissão da audiência no YouTube. Recomendação No documento enviado à Prefeitura de Manaus, a Defensoria sugere, entre outros pontos, a criação de planos de atuação e atendimento aos moradores de áreas atingidas pela subida dos rios, mapeamento de áreas de risco, antecipação de procedimentos licitatórios para aquisição de insumos necessários para enfrentamento da cheia, tais como, madeiras, pregos, colchões e água potável, além da atualização do valor pago atualmente a título de auxílio aluguel, previsto na lei n.º 1.666/2012, às famílias vítimas das enchentes.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.