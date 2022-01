Centro de Testagem para Covid-19 já fez mais de 11 mil exames em Manaus

Manaus/AM - O Centro Municipal de Testagem para a Covid-19, criado para facilitar o acesso da população aos testes de antígeno para a doença, realizou, no período de 12 de janeiro, quando iniciou suas atividades, até o último sábado (15), um total de 11.256 testes. O local funciona em caráter emergencial no Studio 5 Centro de Convenções, na zona Sul de Manaus. Do total de testes realizados na unidade coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), 48% dos exames deram resultado positivo para Covid-19, enquanto os resultados negativos ficaram em 52%. A unidade de testagem é uma das estratégias da Prefeitura de Manaus para o enfrentamento da Covid-19. Os testes, cujo resultado sai em até 20 minutos, permitem que a gestão intervenha de forma oportuna para controlar a transmissão do Sars-Cov-2 na capital. Devido ao fluxo de pessoas que procuram o serviço, a prefeitura irá abrir na próxima quarta-feira, 19/1, em parceria com o governo do Estado, um novo centro de testagem, no Centro de Convenções Vasco Vasques, ampliando o acesso aos testes na capital. Para a secretária Shádia Fraxe, o serviço é essencial frente ao contexto epidemiológico que aponta aumento no número de casos de Covid-19 e outras síndromes gripais. Ela observa que os sintomas iniciais das duas doenças são muito parecidos e que a testagem possibilita o diagnóstico preciso. “Todos esses resultados estão sendo notificados no sistema e-SUS Notifica, do Ministério da Saúde, e nos ajudam a avaliar o cenário atual para com base nessas informações definir as ações para reduzir a transmissibilidade da Covid-19”, acentuou. O atendimento no centro de testagem compreende, além da realização de testes, assistência médica e farmacêutica com a oferta de medicamentos às pessoas cujos testes deram resultado positivo para a Covid19. Força-tarefa Para dar celeridade à inserção dos resultados dos testes para Covid-19 realizados em Manaus, a prefeitura criou uma força-tarefa formada por 30 servidores municipais que estão trabalhando, desde o último sábado, 15/1, no Centro de Cooperação da Capital (CCC) na notificação de casos de Covid-19 e de outras síndromes gripais, na plataforma e-SUS Notifica, do Ministério da Saúde. Até o momento, foram notificados 3,2 mil casos (positivos e negativos) nos sistemas oficiais. Os colaboradores trabalham por turnos em uma jornada de trabalho que inicia às 8h e termina às 17h, para alimentar o sistema do governo federal, que reúne informações sobre casos de Covid-19 e outras síndromes gripais de todo o Brasil.

