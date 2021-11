Defensoria convoca servidores para atuar como fiscais no processo seletivo de estagiários em Manaus

Manaus/AM - A Escola Superior da Defensoria Pública do Amazonas (Esudpam) está com vagas abertas para todos os membros e servidores (as) que queiram ser fiscais do Processo Seletivo de Estágio em Direito 2021.2. A prova está prevista para o dia 05 de dezembro, no horário de 08h às 12h, na faculdade Martha Falcão, na zona centro-sul de Manaus, conforme Portaria Nº 08/2021/DPE/AM, publicada na edição da última terça-feira (16) do Diário Oficial Eletrônico.

Para realizar a inscrição é necessário enviar um e-mail para [email protected] confirmando o interesse. Todos os defensores e servidores (as) que prestarem esse serviço voluntário terão 1 dia de dispensa de suas atividades, podendo ser aproveitado até dezembro de 2022.

O período de inscrições para fiscal termina neste sábado (20). A quantidade exata de fiscais será confirmada após a apuração do total de candidatos inscritos e da quantidade de salas que serão utilizadas. Nenhum dos fiscais poderá ter vínculo com os inscritos no Processo Seletivo.