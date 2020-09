De árvores tombadas a destelhamentos: Chuva provoca estragos em Manaus

Manaus/AM - Uma forte chuva atingiu vários bairros de Manaus, na tarde desta terça-feira (15). Em vários pontos da capital, houve tombamento de árvores. No Parque Dez, uma casa quase ficou completamente destelhada.

Até o momento, a Defesa Civil do Município afirma que atendeu a apenas duas ocorrências, uma delas de Tombamento de árvore, no Conjunto Beija Flor e a outra, de destelhamento, no Conjunto Shangrilá 07.

Confira as imagens:

Árvore caída na Rua Maurice Ravel próximo a Empresa Engetec, Bairro Parque Dez

Árvore caída na Avenida Tancredo Neves após a Rotátoria do Mindu

Árvore caída no Conjunto Beija Flor

Rua Pires de Carvalho no Parque 10 pic.twitter.com/LtPka5qOAs — Trânsito Manaus (@TransitoManaus) September 15, 2020

Destelhamento de casa no Parque Dez

Destelhamento no Parque das Laranjeiras

Queda de poste no Parque Dez

Alguns bairros como Cidade Nova e Parque Dez, também apresentam falta de energia elétrica.