David Almeida testa positivo para Covid-19

Manaus/AM - O candidato à prefeitura de Manaus, David Almeida testou positivo para Covid-19. Ele fez o anúncio em suas redes sociais nesta segunda-feira (14).

“Amigos, testei positivo para Covid-19. Com o ritmo que estava, apesar de todos os cuidados, seria impossível não pegar. Estou com sintomas leves, me tratando em casa. Conto com as orações de vocês. Na fé que vou voltar bem”, escreveu Almeida.

David Almeida oficializou sua chapa, na última quarta-feira (09), com Marcos Rotta (DEM) para disputar a prefeitura de Manaus.