Acidente entre três carros deixa mulher ferida em Manaus

Manaus/AM - Uma mulher, que não foi identificada, ficou ferida após um acidente envolvendo três carros nesta segunda-feira (14), no Conjunto Ribeiro Júnior, Cidade Nova, zona Norte da cidade.

Segundo informações da polícia, os veículos colidiram em um retorno da via. Os motoristas aguardavam a chegada da perícia para apurar as circunstâncias do acidente. A mulher que ficou ferida era uma das motoristas. Ela foi encaminhada ao Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo, no entanto, seu estado de saúde não foi divulgado.