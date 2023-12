Data para fechar aterro sanitário de Manaus pode ser prorrogada

No dia 13 de dezembro, a prefeitura apresentou um novo relatório onde consta que a vida útil do local pode ser prorrogada até outubro de 2024 mesmo que não haja expansão do aterro. Nesse mesmo relatório há um plano de encerramento do local.

Em 2018, foi realizado um laudo técnico onde apontou que o aterro sanitário da capital tem vida útil só até janeiro de 2024. Baseado nisso, a Justiça do Amazonas determinou o fim das atividades do espaço até o fim deste ano e que apresentasse um plano de implementação para um novo aterro.

Manaus/AM – A Prefeitura de Manaus solicitou ao Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) para prorrogar a vida útil do aterro sanitário até outubro de 2024.

