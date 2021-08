Curso de Pilotagem Defensiva é oferecido para mototaxistas em Manaus

Manaus/AM - O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), realizou, nesta quarta-feira (4), um curso para um grupo de 30 pessoas, de forma on-line, sobre Pilotagem Defensiva para mototaxistas. O curso é exigido pelo município a todos os permissionários que utilizam a motocicleta como transporte remunerado. As aulas foram ministradas pelos educadores do IMMU em parceria com a Moto Honda da Amazônia.

