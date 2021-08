Avenida Nilton Lins deve ganhar novo retorno

Manaus/AM - A prefeitura iniciou um estudo para a implementação de um retorno na avenida Professor Nilton Lins para garantir acesso ao bairro da União.

Na manhã desta quarta-feira (4), o vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta, e o presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Paulo Henrique Martins, estiveram no local com equipes técnicas para dar segmento ao projeto.

"Diariamente, as pessoas fazem aqui manobras arriscadas, muitas vezes imprudentes, inclusive, mas é a única alternativa que elas têm para poderem fazer esse retorno. Então, nós estamos trabalhando nessa parceria com as equipes técnicas do IMMU e Seminf, para que a gente possa estudar a melhor alternativa, a mais viável e menos problemática, porque nós temos muitas empresas nesta área, e nós temos o Aeroclube do outro lado”, explicou Marcos Rotta.

Há ainda possibilidades de intervenção de trânsito na via e desapropriações. “Nós temos duas possibilidades para a área e ambas implicam em desapropriações. Mesmo mantendo o retorno pelo eixo, nós teríamos que fazer uma desapropriação na área do Aeroclube. Então, estamos fazendo uma adequação para que haja a possibilidade da obra ser realizada o mais rápido possível e usando o mínimo possível dos terrenos. Temos uma calçada que tem dez metros de largura, vamos utilizar toda essa largura e avançar o mínimo possível para desapropriação. Até o final da semana, a gente vai chegar ao projeto ideal, para que a gente possa executar aqui o mais rápido possível", afirmou Paulo Henrique.