Criminosos rendem família, fazem a limpa em casa e batem carro das vítimas na fuga em Manaus

Manaus/AM - Criminosos renderam uma família, fizeram a limpa na residência e bateram o carro das vítimas após fugirem, nesta sexta-feira (7), na Rua Cacique Ângelo Creta, no bairro Zumbi dos Palmares, na zona leste de Manaus.

De acordo com informações da polícia, os suspeitos armados conseguiram invadir o local e renderam a família com ameaças. Eles pegaram objetos como computador, televisão, celulares e outros itens. Em seguida, um assaltante entrou no carro da família e fugiu, enquanto os outros suspeitos estavam em um carro Argo branco.

As vítimas conseguiram acionar a polícia, que localizou o veículo roubado. O assaltante acabou colidindo o carro contra um ‘dente de dragão’ em uma via interditada, na Avenida Topázio, no bairro Jorge Teixeira, e em seguida continuou fugindo a pé. Ele atirou contra os PMs e acabou baleado na perna.

Mesmo ferido, o homem pulou o muro de uma casa para tentar fugir, mas foi detido. Os outros comparsas que estavam no Argo branco conseguiram fugir após o crime e ainda não foram localizados.

As vítimas foram encaminhadas para uma delegacia para registrar o caso.