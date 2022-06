Crimes contra motoristas de app reduzem em mais de 20% este ano em Manaus

Manaus/AM - De janeiro a abril deste ano, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) registrou uma redução de 23% nos casos de roubos a motoristas de aplicativo, em relação ao mesmo período do ano passado, em Manaus. O levantamento foi feito pelo Centro Integrado de Estatística de Segurança Pública (Ciesp), da SSP-AM.

De acordo com os dados do Ciesp, até abril deste ano foram registrados 140 casos de crimes tendo motoristas de aplicativo como vítimas. Em 2021, no mesmo período, foram registrados 183 crimes desta natureza.

O secretário de Segurança Pública, general Carlos Alberto Mansur, destaca que além do policiamento reforçado, as câmeras inteligentes inibem este tipo de crime. O sistema foi lançado em outubro do ano passado pelo governador Wilson Lima, como um dos investimentos do programa Amazonas Mais Seguro.

“Estamos trabalhando diariamente com as polícias nas ruas para reduzir os índices de criminalidade. Nosso serviço de inteligência e as câmeras que estão espalhadas nas principais avenidas de Manaus auxiliam no combate a roubos de veículos, principalmente contra os motoristas de aplicativo”, disse o general.

Denúncias

O disque-denúncia 181 funciona 24 horas por dia, sete dias por semana. As ligações são gratuitas e sigilosas.