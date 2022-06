Boi Caprichoso anima 'Dia do doador de sangue' em Manaus

Criada em junho de 2015 e estendida pelo Ministério da Saúde (MS) para todo o país, o mês de junho ganhou o tom vermelho para incentivar o espírito de solidariedade quanto à doação de sangue e conscientizar a população que esse ato de amor ao próximo é fundamental para salvar vidas. A iniciativa teve início com o objetivo de atrair comparecimento dos doadores, que, historicamente neste período do ano reduz a presença nos centros de coleta de sangue por todo o país.

A celebração movimentou mais de 450 pessoas que compareceram ao Hemoam com o objetivo de doar sangue. A festa também incluiu a distribuição de brindes, lanche especial e apresentação do violinista Fabrício Cromwell.

Manaus/AM - O Boi-bumbá Caprichoso foi um dos protagonistas da programação em alusão ao Dia Mundial do Doador de Sangue, realizada nesta terça-feira (14), pela Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam). Esta é a terceira edição da campanha envolvendo a agremiação azulada com o tema “Ninguém gosta mais de doar do que eu”. O show contou com o Corpo de Dança de Manaus (CDC), Movimento Marujada, Raça Manaus e o levantador de toada Paulinho Viana.

