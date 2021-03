Cratera provoca congestionamento quilométrico na avenida Torquato Tapajós

Manaus/AM - Quem precisa se locomover pela avenida Torquato Tapajós está passando sufoco na manhã desta quarta-feira (10), ao ter que enfrentar o congestionamento quilométrico causado por uma cratera exposta na pista.

A fila de veículos se estende pela avenida no sentido Centro/bairro e se afunila para apenas uma faixa no trecho que se aproxima do buraco gigante.

O transtorno acontece desde a tarde de ontem (9), quando um caminhão carregado de seixo despencou no buraco após a pista ceder com o peso do veículo. Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), o problema acabou danificando a rede de drenagem que por isso, foi necessário inicial uma obra emergencial.

Das quatro faixa, duas foram interditadas e tomadas pela cratera, enquanto outra é ocupada pelo maquinário. Alguns desvios foram feitos no período da noite e ainda podem ser usados durante o dia para evitar a ficar preso na avenida:

1- Motoristas que circulam nas avenidas Djalma Batista e Constantino Nery em direção à zona Norte, deverão acessar a avenida Professor Nilton Lins (aeroclube) e seguir pelo Parque das Laranjeiras ou o bairro Cidade Nova.

2 – Os condutores também podem seguir pela avenida Brasil, depois Coronel Teixeira, em seguida, acessar a avenida do Turismo, avenida Santos Dumont (aeroporto) e seguir para a zona Norte.

3 – Os condutores que trafegam pela zona Leste em direção à zona Norte, poderão seguir pela avenida Professor José Lindoso (avenida das Torres) ou a avenida Arquiteto José Henriques e seguir o itinerário.

4 – Outra opção será a abertura do canteiro central pela secretaria de obras no trecho entre a entrada do bairro Santos Dumont até o ponto de ônibus em frente a antiga Phillips, no local, será montado um contra fluxo no sentido bairro/Centro com os agentes monitorando a circulação dos veículos.

Para dar fluidez na avenida Professor Nilton Lins, o IMMU, fechou o canteiro central que dá acesso à rua Dalas com divisores de pista e desativou o semáforo do local. Com a medida, a via ganha fluidez no fluxo para os veículos que usam a via como opção de desvio.

