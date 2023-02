Cratera e afundamento de pista fazem prefeitura interditar trecho da av. Djalma Batista

Na manhã de hoje, o secretário de Obras, Renato Junior, e o diretor-presidente do IMMU, Paulo Henrique Martins, vão conceder entrevista sobre a data de início da obra, as rotas alternativas ao trecho interditado e o procedimento adotado para a finalização do reparo.

Manaus/AM - A prefeitura anuncia, nesta segunda-feira, (13), que vai interditar o trecho da avenida Djalma Batista, no sentido bairro-Centro, onde um buraco se abriu devido do afundamento da pista há alguns dias.

