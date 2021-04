CovacManaus: Estudo conclui primeira etapa de vacinação

Manaus/AM - O CovacManaus concluiu nesta quinta-feira (08) a primeira etapa do estudo, de inclusão de participantes e aplicação da primeira dose da vacina. No total 5.086 participantes foram vacinados, sendo 4.376 trabalhadores da educação pública e privada e 710 trabalhadores da segurança pública de Manaus.

A partir da próxima segunda-feira (12), começa a aplicação da segunda dose da vacina, seguindo o cronograma da pesquisa. Os participantes são notificados sobre a data de comparecimento por mensagem de WhatsApp e e-mail e, também, podem acessar o cronograma no site do IPCCB.

Todos os participantes do estudo serão acompanhados por 12 meses, com visitas periódicas programadas, para realizar exames sorológicos e, quando apresentarem algum sintoma gripal, terão acesso gratuito ao teste de antígeno realizado em swab nasal (exame do cotonete).

Sobre o CovacManaus - O objetivo principal do estudo é identificar se a aplicação da vacina em pessoas com comorbidades terá impacto na prevenção das formas grave da doença, em Manaus, onde predomina a variante P.1 do vírus. A pesquisa é conduzida pela médica infectologista da Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD) e Pró-reitora de Pesquisa e Pós-graduação da UEA, Maria Paula Mourão, e pelo médico infectologista da FMT-HVD e especialista em saúde pública da Fiocruz, Marcus Lacerda.

As doses da vacina CoronaVac utilizadas no estudo foram doadas pelo Instituto Butantan, e são de uso exclusivo para o uso em pesquisa. Podem participar do estudo todos os trabalhadores da educação da capital, da rede pública e privada, da Secretaria de Segurança Pública (Polícias Militar e Civil, Detran e Corpo de Bombeiros), e trabalhadores terceirizados da UEA, Seduc e Semed, com idades entre 18 e 49 anos, que atuam em Manaus.

O estudo conta com financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam); doação das vacinas pelo Instituto Butantan; e parceria da UEA, das secretarias estaduais de Saúde (SES-AM), de Educação e Desporto (Seduc) e de Segurança Pública (SSP-AM), da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS/AM), do Instituto Leônidas & Maria Deane (ILMD/Fiocruz Amazônia) e da Prefeitura de Manaus.