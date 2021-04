Bebê recebe alta no dia do aniversário após 2 anos de internação em Manaus

Brenda terá acompanhamento três vezes por semana de uma equipe multidisciplinar formada por pediatra, enfermeiro e fisioterapeuta da SES-AM, por meio do Melhor em Casa. Os medicamentos e insumos também serão disponibilizados pelo governo estadual, por meio da Central de Medicamentos do Amazonas (Cema).

Acompanhamento em casa - Para garantir a desospitalização, Brenda foi incluída no Programa “Melhor em Casa” e recebeu os equipamentos essenciais como BiPAP (respirador mecânico), aspirador, oxímetro, no-break e cama hospitalar, providenciadas pela Secretaria de Estado da saúde (SES-AM), que vão assegurar continuidade do tratamento domiciliar.

Nova fase - Para os pais, deixar o hospital é um momento muito esperado, mas cercado de apreensão, mesmo preparados, há meses, pela equipe do Programa “Melhor em Casa” e do hospital, para cuidar da filha em casa.

A menina nasceu com Síndrome de West, uma epilepsia caracterizada por movimentos súbitos, similares a sustos, que causa regressão do desenvolvimento neuropsicomotor.

Manaus/AM - Uma bebê, Brenda Lucia Pinto Gemaque, recebeu alta hospitalar do Instituto da Criança do Amazonas (ICAM), nesta quinta-feira (08), no dia do aniversário de dois anos que está internada na unidade desde que deixou a maternidade em 2019.

