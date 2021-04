Amazonas atinge meta de vacinação em mais dois grupos prioritários

Manaus/AM - O Amazonas ultrapassou a meta de vacinação da primeira dose contra a Covid-19 em dois grupos prioritários - de 60 a 64 anos de idade (112%) e no grupo de trabalhadores de saúde, onde 95,5% receberam a primeira dose e 76,3% a segunda dose, segundo os dados da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM). A meta é atingir pelo menos 90% do público alvo.

Na população indígena, a primeira dose já é de 71,4%, enquanto a segunda dose está em 51,4%.

Segundo a FVS-AM, o Estado se encontra na Fase 4 da campanha, que é a mais complexa e demorada, em decorrência da vacinação do grupo prioritário de povos e comunidades tradicionais ribeirinhas. Dos seis estados contemplados com esta população, o Amazonas é o estado que possui o maior número de pessoas neste grupo, o que demanda maior tempo para execução da vacinação pelas equipes de saúde nessas áreas que são remotas e de difícil acesso.

Outro agravante é receber as doses do Ministério da Saúde de forma fracionada, o que implica na dificuldade de operacionalização. Alguns municípios, através de suas Coordenações Municipais de Imunização, aguardam receber em sua totalidade para, assim, iniciar as suas campanhas na área ribeirinha por conta das distâncias.

Também há um atraso no lançamento das informações no sistema, pois as equipes de vacinação demoram de 20 a 30 dias para percorrerem as comunidades e só lançam as informações quando retornam à sede do município.

Até o momento, o Amazonas recebeu 1.178.220 doses de vacina contra a Covid-19, dessas, 1.113.670 doses entregues e 13.994 doses a serem entregues.