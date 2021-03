Coren-AM pede que estrutura contra Covid-19 e profissionais sejam mantidos

Manaus/AM - O Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas (Coren-AM) está realizando uma série de visitas técnicas e fiscalizações nos estabelecimentos de saúde, com objetivo de acompanhar as condições de trabalho das equipes de enfermagem.

Em visita técnica realizada na tarde desta terça-feira (16) ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias, localizado no bairro Compensa, o presidente do Coren-AM, Dr. Sandro André, conversou com os profissionais de enfermagem da unidade, que relataram a diminuição de casos da COVID-19 na unidade de saúde.

Para o presidente do Coren-AM este período de recuo da segunda onda da pandemia no estado, serve também para avaliar a estrutura montada no sistema de saúde para combater a pandemia, e chama a atenção das autoridades do Amazonas para o cenário atual e futuro.

“Com o recuo no número dos casos da COVID-19, os estabelecimento de saúde estão com mais estrutura para atender a população e receber outros casos que não são COVID, por isso se faz necessário o alerta para que as nossas autoridades não se desfaçam da estrutura montada para o combate da pandemia, e para que os profissionais contratados de forma emergencial para atuar no combate à doença sejam mantidos nas unidades, pois com este quantitativo nos aproximamos de um cenário proporcional para atender as demandas da população com mais qualidade, e principalmente dando melhores condições de trabalho para os profissionais da enfermagem”, destacou Sandro André.

O presidente do conselho também destaca que ainda não é o momento de relaxar com as medidas de prevenção contra o coronavírus. “É importante ressaltar que mesmo com a queda nos números de casos no estado não podemos relaxar com as medidas preventivas. É de suma importância manter o uso de máscara, álcool em gel, distanciamento social para evitar uma possível terceira onda no Amazonas”, destacou Sandro André.