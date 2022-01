Contrato do Programa Mais Médicos é prorrogado em Manaus

Manaus/AM - Foi prorrogado por mais seis meses o contrato de 108 profissionais do Programa Mais Médicos, do Governo Federal, que atuam na rede de atenção básica da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). Inicialmente o contrato seria encerrado no final deste mês. A medida é uma resposta de apoio do Ministério da Saúde ao município, cuja rede básica de saúde aumentou em mais de 200% os atendimentos por Covid-19 e outras síndromes gripais desde o início do ano.

A prorrogação do contrato foi formalizada durante o evento de incentivo à testagem e vacinação contra a Covid-19 na região Norte, com transmissão nacional, promovido pelo MS na manhã deste sábado (22), no Centro de Convenções de Manaus (sambódromo), Zona Oeste, com a presença do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. O secretário nacional de Atenção Primária em Saúde, Raphael Câmara, assinou, ao lado do prefeito de Manaus, David Almeida, a Portaria que garante a permanência dos médicos em atividade até o próximo mês de julho.

A capital conta com um total 140 médicos do programa federal em atuação nas unidades básicas de Saúde (UBSs), com ciclos de contrato que se encerram em prazos que vão de abril deste ano a maio de 2024, de acordo com a Semsa.