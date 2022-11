Conta de energia ficará mais cara em 2023 em Manaus; veja valores

Ainda segundo a decisão, os valores entram em vigor no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2023. Confira abaixo as taxas:

Para o reajuste, o decreto leva em consideração o resultado do Resultado do Reajuste Tarifário Anual de 2022, as Tarifas de Energia (TE) e as Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) referentes à Amazonas Energia.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.