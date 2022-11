Carnaval 2023: Escolas de samba de Manaus têm até terça para mandar propostas

Manaus/AM - As Escolas de samba têm até terça-feira (06/12) para mandar proposta de parceria com a Manauscult. A Prefeitura de Manaus vai disponibilizar um fomento de R$ 2.229.541,60 para o Desfile das Escolas de Samba de Manaus do Grupo Especial, “A” e “B”, no Carnaval de 2023.

Dentre as condições estabelecidas para participação no chamamento público, as agremiações que tiverem interesse em conveniar, terão que apresentar plano de aplicação dos recursos; certidão negativa de débito; certidão sobre a situação de adimplência emitida pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM); atestado de capacidade técnica; relação nominal atualizada dos dirigentes da organização da sociedade civil, dentre outras normas irrevogáveis contida no Edital.

Os representantes legais deverão entregar as propostas em envelope lacrado e com identificação da instituição proponente e meios de contato, com a inscrição “Proposta – Edital de Chamamento Público nº 20/2022 – MANAUSCULT”, a serem entregues no Protocolo da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), no horário das 8h às 14h, na avenida 7 de Setembro, nº 377, no Centro, zona Sul da cidade.