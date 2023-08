Confira onde haverá atendimento da UBS Móvel 04 em Manaus

A UBS Móvel 01 permanece na rua Dorival Azarias Albuquerque, no conjunto Manauara 2, no bairro de Santa Etelvina. Também na zona Norte, a UBS Móvel 02, prossegue prestando atendimentos na rua Daniela Sevalho, em apoio da Unidade de Saúde da Família Balbina Mestrinho (https://goo.gl/maps/95m5bWSJP7KDBKAF6).

A UBS Móvel 04, que está dando suporte à demanda gerada pela reforma da Clínica da Família Castelo Branco, funcionará no horário das 8h às 16h, ofertando consultas médicas com clínico geral, consultas de enfermagem, coleta de exame preventivo e testagem rápida de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).

Manaus/AM- A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), informa que a partir desta segunda-feira (7), a Unidade Básica de Móvel 04 (UBSM 04), vai atender a população do bairro Parque 10 de Novembro e imediações, na zona Centro-Sul. A unidade ficará instalada no Centro Social Urbano (CSU) do Parque 10 (https://goo.gl/maps/7hGHBHQRhpJFtZxX6) pelo período inicial de duas semanas prestando atendimento de segunda à sexta-feira.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.