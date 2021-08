Confira novo endereço da UBS Móvel 01 em Manaus

As UBS Móveis 02 e 04, permanecerão nos locais onde já estão posicionadas. A UBSM 02 está no Centro Educacional de Tempo Integral (Ceti) Engenheiro Sérgio Alfredo Pessoa Figueiredo, na avenida Margarita, 1.532, na Cidade de Deus. A UBSM 04 está atendendo na rua Solimões, 33, no Mauazinho, zona Sul, em frente à Academia Atlética Saúde.

As três UBSs Móveis atendem no sistema de livre demanda, de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h inclusive casos suspeitos de Covid-19.

Manaus/AM - A Unidade Básica de Saúde Móvel 01 estará atendendo em novo endereço a partir desta segunda-feira (23), em Manaus. A mudança segue a sistemática do programa Saúde Manaus Itinerante, com permanência de pelo menos 15 dias em cada localidade.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.