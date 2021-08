Aulas presenciais são retomadas em mais de 300 escolas municipais de Manaus

Manaus/AM - A Secretaria Municipal de Educação (Semed), retoma as aulas presenciais em 390 escolas, a partir desta segunda-feira (23).

Os estudantes estão há um ano e meio acompanhando os conteúdos via online e o retorno foi planejado mantendo todos os cuidados necessários e protocolos recomendados pela FVS.

O início das aulas presenciais acontece em 390 unidades educacionais, com 196.471 alunos. Outras 29 escolas continuam no sistema híbrido (com 27.548 alunos), e 88 (com 27.834 alunos), não retornam, permanecendo no com ensino remoto.