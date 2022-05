Confira locais de vacinação contra Covid-19 desta semana em Manaus

Manaus/AM - A vacinação contra a Covid-19 será em 50 locais de atendimento, que estarão abertos de segunda a sexta-feira desta semana, em Manaus. O foco principal da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) é avançar na dose de reforço do público de 18 anos ou mais e na segunda dose das crianças de 5 a 11 anos. Balanço feito pela Secretaria mostra que mais da metade desses dois segmentos está atrasada com o esquema vacinal.

Dos 50 pontos de vacinação, cinco estão preparados para receber o público infantil – Parque Cidade da Criança e Studio 5, na zona Sul; Sesi, na zona Leste; Sambódromo na zona Oeste; e shopping Via Norte, na zona Norte – e 48 farão o atendimento de adolescentes, adultos e idosos, sendo quatro pontos estratégicos de grande fluxo – Shopping Phelippe Daou, Studio 5, Sesi e Sambódromo – 44 unidades de saúde da rede pública. Todos funcionarão ao longo da semana, das 9h às 16h. Apenas o shopping Via Norte inicia o atendimento uma hora mais tarde, às 10h.

A lista com os locais de vacinação, endereços e horários de funcionamento pode ser consultada no site da Semsa por meio do link bit.ly/localvacinacovid19 e nos perfis da Secretaria nas redes sociais (@semsamanaus, no Instagram e Semsa Manaus, no Facebook).

Para os adolescentes de 12 a 17 anos também estão disponíveis a primeira dose e a segunda dose, que deve ser aplicada em um intervalo mínimo de 21 dias. para os que apresentam alto grau de imunossupressão está disponível a terceira dose, indicada para os que tomaram a segunda dose há dois meses ou mais.

Adultos de 18 anos e mais também podem receber as primeiras doses do esquema vacinal inicial e a primeira dose de reforço (terceira dose), que deve ser aplicada após quatro meses da segunda, até os 59 anos, e após três meses para quem tem 60 anos ou mais.

Além disso, está sendo oferecida a quarta dose para imunossuprimidos e idosos de 70 anos ou mais, que tomaram a terceira dose há, pelo menos, quatro meses.

Os que receberam a vacina da Janssen e as crianças e adolescentes de 5 a 17 anos precisam apenas de duas doses, de acordo com as orientações vigentes do Ministério da Saúde.

Quem tem 18 anos ou mais deve levar a carteira de vacinação, documento de identidade original com foto e CPF. Para os imunossuprimidos é exigido laudo que comprove esta condição de saúde.